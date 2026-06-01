« Ptite nature », Domaine de Soye, Plœmeur

« Ptite nature » Dimanche 7 juin, 15h00 Domaine de Soye Morbihan

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Cette année dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, mais également des 200 ans de la photographie et les 100 ans du patronage laïque de Lorient, nous vous proposons autour d’une exposition de plein air, une balade à deux voix, le dimanche 7 juin à 15h autour des souvenirs d’enfance, des plantes avec lesquels on joue lorsque l’on est enfant ou qu’on a des enfants… Les superstitions (le bouton d’or), les couronnes de fleurs ou de laurier entre souvenirs, commentaires de l’exposition et symbolisme.

Domaine de Soye Rue Galilée 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne https://soye37.wixsite.com/memoiredesoye [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/memoire-de-soye »}] Le domaine de Soye est né à la fin du XVIIIe siècle par un armateur de la compagnie des Indes.

Plus de 1500 m d’alignement d’arbres ont été plantés, un grand potager de 5000 m² existe sur le flanc du manoir qui a tout d’une « malouinière », bien qu’il soit construit à côté de Lorient. Pas de bouleversement majeur dans l’architecture ni la lecture des lieux. Le domaine sera acheté par la Ville de Lorient il y a un siècle pour y développer les centres aérés et les colonies de vacances.

Puis après la seconde guerre mondiale, le domaine connaîtra son utilisation la plus surprenante : il accueillera une cité provisoire, composée de 307 maisons préfabriquées, appelées baraques, destinées à loger la population victime des bombardements de Lorient.

Cette cité sera en place jusqu’en 1985. Si aujourd’hui le manoir est en ruine, une grande partie des espaces boisés et des alignements ont été renouvelés dans les années 1990, et le potager existe toujours. Parking possible devant le manoir, accès rue Galilée à Plœmeur, puis suivre la direction centre de loisirs

Cette année dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, mais également des 200 ans de la photographie et les 100 ans du patronage laïque de Lorient, nous vous proposons autour d’une exposition de air,…

©mémoire de soye