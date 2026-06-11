P’tite pêche à pied Saint-Pierre-d’Oléron
P’tite pêche à pied Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
P’tite pêche à pied
Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
de 2 à 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:15:00
fin : 2026-08-08 17:15:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-19 2026-08-24
Découverte ludique de l’estran, manipulation douce et réglementation, compréhension du milieu marin, adaptée aux jeunes enfants, matériel fourni. Accessible dès 2ans. Durée 1h.
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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
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English : A little fishing
Playful discovery of the foreshore, gentle handling and regulations, understanding of the marine environment, suitable for young children, equipment provided. Accessible to children aged 2 and over. Duration: 1 hour.
L’événement P’tite pêche à pied Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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