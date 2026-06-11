Saint-Pierre-d’Oléron

P’tite pêche à pied

Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

de 2 à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:15:00

fin : 2026-08-08 17:15:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-19 2026-08-24

Découverte ludique de l’estran, manipulation douce et réglementation, compréhension du milieu marin, adaptée aux jeunes enfants, matériel fourni. Accessible dès 2ans. Durée 1h.

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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com

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English : A little fishing

Playful discovery of the foreshore, gentle handling and regulations, understanding of the marine environment, suitable for young children, equipment provided. Accessible to children aged 2 and over. Duration: 1 hour.

L’événement P’tite pêche à pied Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes