P’tits Jeudis#7 Essert

Place de la Mairie Essert Territoire de Belfort

Gratuit

2026-07-09 18:00:00

2026-08-20

2026-07-09

7ème édition des P'tits Jeudis d'Essert!

Un mix mêlant sur la Place de la Mairie une buvette , 6 food trucks, et un concert! Sans oublier les enfants qui trouveront sur place des jeux, un stand de maquillage. Ambiance festive et estivale.

+33 6 66 96 07 44 animations@essert.fr

