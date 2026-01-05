P’tits Jeudis#7 Essert
P’tits Jeudis#7 Essert jeudi 9 juillet 2026.
P’tits Jeudis#7
Place de la Mairie Essert Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-20
2026-07-09
7ème édition des P’tits Jeudis d’Essert!
Un mix mêlant sur la Place de la Mairie une buvette , 6 food trucks, et un concert! Sans oublier les enfants qui trouveront sur place des jeux, un stand de maquillage. Ambiance festive et estivale. .
Place de la Mairie Essert 90850 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 96 07 44 animations@essert.fr
