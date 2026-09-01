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Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin

dimanche 13 septembre 2026 · Le Bois Bretoux · Montchanin

Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Bois Bretoux
Adresse
180 avenue de la République
Ville
71210 Montchanin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montchanin

Puces Bourgogne du Sud

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2027-02-14

Date(s) :
2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13 2027-01-10 2027-02-14 2027-03-14

Brocante, vide-grenier mensuel à Montchanin, organisé pas Les Puces Bourgogne du Sud.

Le 2e dimanche de chaque mois (sauf en août).

Installation exposants de 5h à 7h, sans réservation.
Pas de neuf, ni d’alimentaire.

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe]   .

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 04 11 92 

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English : Puces Bourgogne du Sud

L’événement Puces Bourgogne du Sud Montchanin a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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