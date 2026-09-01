Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin
dimanche 13 septembre 2026 · Le Bois Bretoux · Montchanin
Informations pratiques
Montchanin
Puces Bourgogne du Sud
Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13 2027-01-10 2027-02-14 2027-03-14
Brocante, vide-grenier mensuel à Montchanin, organisé pas Les Puces Bourgogne du Sud.
Le 2e dimanche de chaque mois (sauf en août).
Installation exposants de 5h à 7h, sans réservation.
Pas de neuf, ni d’alimentaire.
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .
Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 04 11 92
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English : Puces Bourgogne du Sud
L’événement Puces Bourgogne du Sud Montchanin a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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