Puces Bourgogne du Sud Le Bois Bretoux Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Puces Bourgogne du Sud

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13 2027-01-10 2027-02-14 2027-03-14

Brocante, vide-grenier mensuel à Montchanin, organisé pas Les Puces Bourgogne du Sud.

Le 2e dimanche de chaque mois (sauf en août).

Installation exposants de 5h à 7h, sans réservation.

Pas de neuf, ni d’alimentaire.

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .

Le Bois Bretoux 180 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 04 11 92

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English : Puces Bourgogne du Sud

L’événement Puces Bourgogne du Sud Montchanin a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)