Puces des couturières à Figeac Figeac

Puces des couturières à Figeac

Puces des couturières à Figeac Figeac dimanche 8 mars 2026.

Puces des couturières à Figeac

Salle balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :
2026-03-08

Cette 4ème Puces des couturières est organisées par l’association “Au fil des Jours” !

Cette 4ème Puces des couturières est organisées par l’association “Au fil des Jours” !

  .

Salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 13 30 20 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 4th Puces des couturières is organized by the association ?Au fil des Jours?!

L’événement Puces des couturières à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Figeac