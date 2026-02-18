Puces des couturières à Figeac

Salle balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Cette 4ème Puces des couturières est organisées par l’association “Au fil des Jours” !

Cette 4ème Puces des couturières est organisées par l’association “Au fil des Jours” !

.

Salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 13 30 20 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 4th Puces des couturières is organized by the association ?Au fil des Jours?!

L’événement Puces des couturières à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Figeac