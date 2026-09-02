Informations pratiques

Virecourt

Puces des Couturières

Salle polyvalente Virecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Comité des Fêtes de Virecourt vous invite aux Puces des Couturières, à la salle polyvalente. L’occasion de dénicher des bonnes affaires pour le tissu, la laine et autres accessoires. Entrée libre.

Réservation pour les exposants auprès de Suzy au 06 84 67 26 40 ou au 03 83 72 44 31Tout public

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Salle polyvalente Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 67 26 40

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English :

The Virecourt Festival Committee invites you to the Seamstresses’ Flea Market at the multipurpose hall. It’s a great opportunity to find bargains on fabric, wool, and other accessories. Free admission.

Exhibitors should make reservations with Suzy at 06 84 67 26 40 or 03 83 72 44 31

L’événement Puces des Couturières Virecourt a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS