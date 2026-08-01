AGENDA · Uchizy
Puces d’été des Chizerots village Uchizy
samedi 15 août 2026 · village · Uchizy
Informations pratiques
Uchizy
Puces d’été des Chizerots
village Place de l’Etang Uchizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Les Chizerots ( habitants de Uchizy ) vident leur maison, grange, jardin, grenier…. .
village Place de l’Etang Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 56 34 71 elisagroz@gmail.com
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English : Puces d’été des Chizerots
L’événement Puces d’été des Chizerots Uchizy a été mis à jour le 2026-08-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II