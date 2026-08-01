Puces d’été des Chizerots village Uchizy

Informations pratiques

Uchizy

Puces d’été des Chizerots

village Place de l’Etang Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les Chizerots ( habitants de Uchizy ) vident leur maison, grange, jardin, grenier…. .

village Place de l’Etang Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 56 34 71 elisagroz@gmail.com

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English : Puces d’été des Chizerots

L’événement Puces d’été des Chizerots Uchizy a été mis à jour le 2026-08-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II