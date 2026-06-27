Rencontres de l’été avec le Père Binon De la guerre des 6 jours aux accords d’Oslo le bourg Uchizy

Informations pratiques

Uchizy

Rencontres de l’été avec le Père Binon De la guerre des 6 jours aux accords d’Oslo

le bourg église Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

De la guerre des 6 jours (5 au 10 Juin 1967) et de la guerre de Kippour (1973) aux accords de Camp David du 17 Septembre 1978 (Jimmy CARTER, Anouar el SADATE, Menahem BEGIN) et les accords d’Oslo (1993).

Lieux La Knesset et son fonctionnement, le plateau de Golan, Césarée de Philippe. .

le bourg église Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon De la guerre des 6 jours aux accords d’Oslo

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon De la guerre des 6 jours aux accords d’Oslo Uchizy a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II