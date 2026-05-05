Puces nautiques matériels de glisse Centre nautique Fouesnant Cornouaille Fouesnant
Puces nautiques matériels de glisse Centre nautique Fouesnant Cornouaille Fouesnant dimanche 7 juin 2026.
Fouesnant
Puces nautiques matériels de glisse
Centre nautique Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association COW29 (Concarneau Organisation Windsurf 29) organise, en collaboration avec le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille, des puces nautiques dédiées aux matériels de glisse , ouvertes à toutes et à tous.
Ce troc et puces sera dédié à l’achat/vente entre particuliers de matériels de glisse windsurf,
wingfoil, kitesurf, paddle, kayak….
Vente entre particuliers uniquement. Pas d’inscription au préalable. .
Centre nautique Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 71 32 83 80
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English : Puces nautiques matériels de glisse
L’événement Puces nautiques matériels de glisse Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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