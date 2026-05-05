Puces nautiques matériels de glisse Centre nautique Fouesnant Cornouaille Fouesnant

Fouesnant

Puces nautiques matériels de glisse

Centre nautique Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association COW29 (Concarneau Organisation Windsurf 29) organise, en collaboration avec le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille, des puces nautiques dédiées aux matériels de glisse , ouvertes à toutes et à tous.

Ce troc et puces sera dédié à l’achat/vente entre particuliers de matériels de glisse windsurf,

wingfoil, kitesurf, paddle, kayak….

Vente entre particuliers uniquement. Pas d’inscription au préalable. .

Centre nautique Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 71 32 83 80

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English : Puces nautiques matériels de glisse

L’événement Puces nautiques matériels de glisse Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN