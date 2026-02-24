Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux Bayeux

Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux

Place Saint Patrice Bayeux Calvados

2026-09-13 08:00:00

2026-09-13 18:00:00

2026-09-13

Brocante avec 35 exposants.

Antiquités, brocante, design, militaria, bijoux, livres anciens et modernes, vinyles, collections, linge et friperie…

Possibilité de venir aussi faire expertiser ses objets.

Réservé aux exposants professionnels.

De 8h00 à 18h00, place Saint-Patrice, Bayeux.

Gratuit pour les visiteurs. .

Place Saint Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 70 07 80 84 dimitri.lepeltier@wanadoo.fr

English : Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux

Flea market with 35 exhibitors.

Antiques, second-hand goods, design, militaria, jewellery, old and modern books, vinyl, collections, linen and second-hand goods…

