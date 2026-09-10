Puis-je vous servir ?+ Soif De part et d’autre du pont Anne de Bretagne Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:00 – 20:00

Gratuit : non Gratuit Age minimum : 6 et Age maximum : 106

Pour démarrer la saison 2026–2027, le Théâtre Francine Vasse — Les Laboratoires Vivants sort de ses murs et investit l’espace public avec une proposition artistique généreuse, à tout point de vue ! Chorégraphie, gastronomie et invitation à partager du geste, mets et boissons sont au programme de ces deux soirées gratuites concoctés en partenariat avec l’UNACOD et avec le soutien de la Ville de Nantes.Alors que les publics s’installent, sept personnes arrivées d’on ne sait où s’affairent, avec leurs chariots et uniformes bariolés. La performance est lancée et peu à peu le restaurant prend vie. Madame, Monsieur, Puis-je vous servir ? La chorégraphie décalée et culinaire qui donne à voir toute la magie d’un service dans une mise en scène minutieusement orchestrée se conclut par un joyeux happy end participatif — Soif — concocté avec des habitantes et habitants complices. C’est une invitation à célébrer la soif de danser, la soif de partager, la soif de convivialité… Autour d’un verre de l’amitié.

De part et d’autre du pont Anne de Bretagne Nantes 44003



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