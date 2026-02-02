Pulp Impro Festival La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Pulp Impro Festival

La Maison Nugues 18 rue de l’armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Pass pour le Samedi

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08 19:30:00

2026-03-07

Le PULP IMPRO FEST est le 1er festival d’improvisation de Romans, où vous pourrez déguster pendant deux jours, les 7 et 8 Mars 2026, un cocktail de spectacles (pièces improvisées, match et scène ouverte) et de stages pur jus d’impro !

La Maison Nugues 18 rue de l’armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

The PULP IMPRO FEST is the 1st improvisation festival in Romans, where you can enjoy a two-day cocktail of shows (improvised plays, matches and open stages) and pure improv workshops on March 7 and 8, 2026!

L'événement Pulp Impro Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-30