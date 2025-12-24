Puls’art 2026, FIAA Le Mans

Puls’art 2026

Puls’Art Le Mans 2026 aura bien lieu au FIAA du 14 au 17 mai. Nous ne pourrons accueillir que 22 participants .

FIAA 8 Allée Leprince d’Ardenay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 30 35 80 accueil@fiaalemans.com

