LA JOYEUSE RENCONTRE Le Mans
LA JOYEUSE RENCONTRE Le Mans samedi 30 mai 2026.
Le Mans
LA JOYEUSE RENCONTRE
60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
LA JOYEUSE RENCONTRE
En partenariat avec la Coopérative funéraire de Rennes
Avec les invités Julien Andujar, auteur et interprète du spectacle Tatiana,
Grégory Nieuviarts, conseiller funéraire et célébrant de cérémonie, co-fondateur et co-directeur de la Coopérative funéraire de Rennes,
Sylvain Wavrant, artiste plasticien taxidermiste.
Dans notre société contemporaine, la mort est vite escamotée vecteur entre les deux mondes, l’artiste nous montre au contraire que les morts ont besoin de nous pour continuer a` vivre, et que nous avons besoin d’eux pour exister pleinement .
À partir de ces mots, ceux de la critique d’art Eva Prouteau, nous explorerons avec nos 3 invités comment se réapproprier notre créativité et inventer de nouveaux rituels pour célébrer les liens entre les vivant.es et les mort.es. .
60 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement LA JOYEUSE RENCONTRE Le Mans a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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