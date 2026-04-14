PULSATIONS/IMPULSIONS, Auditorium Ansermet, Genève

PULSATIONS/IMPULSIONS Vendredi 24 avril, 20h00 Auditorium Ansermet

CHF 10.- to CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Rythmes irrésistibles, harmonies inventives, couleurs orchestrales surprenantes : ce programme fait résonner l’esprit du XXᵉ siècle. Des miniatures pleines d’humour de Stravinsky aux concertos virtuoses de Frank Martin, la musique se fait à la fois jeu, expression et énergie pure.

PROGRAMME

IGOR STRAVINSKY – Suite pour petit orchestre N° 2

FRANK MARTIN – Esquisse, Concertos pour piano Nos 1 et 2

EDGARD VARÈSE – Ionisation, Octandre

DISTRIBUTION

Tom Borrow, piano

Orchestre Frank Martin

Thierry Fischer, direction

Centre de percussion de la Hem

Philippe Spiesser, direction

Auditorium Ansermet passage Marie-Claude-Leburgue 2 Genève 1200 Jonction Genève [{« type »: « email », « value »: « billetterie@odysseefrankmartin.ch »}]

Retrouvez l’Orchestre Frank Martin pour un concert autour de Stravinsky, Varèse et Martin. concert musique

LD