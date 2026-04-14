PULSATIONS/IMPULSIONS, Auditorium Ansermet, Genève
PULSATIONS/IMPULSIONS, Auditorium Ansermet, Genève vendredi 24 avril 2026.
PULSATIONS/IMPULSIONS Vendredi 24 avril, 20h00 Auditorium Ansermet
CHF 10.- to CHF 30.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Rythmes irrésistibles, harmonies inventives, couleurs orchestrales surprenantes : ce programme fait résonner l’esprit du XXᵉ siècle. Des miniatures pleines d’humour de Stravinsky aux concertos virtuoses de Frank Martin, la musique se fait à la fois jeu, expression et énergie pure.
PROGRAMME
IGOR STRAVINSKY – Suite pour petit orchestre N° 2
FRANK MARTIN – Esquisse, Concertos pour piano Nos 1 et 2
EDGARD VARÈSE – Ionisation, Octandre
DISTRIBUTION
Tom Borrow, piano
Orchestre Frank Martin
Thierry Fischer, direction
Centre de percussion de la Hem
Philippe Spiesser, direction
Auditorium Ansermet passage Marie-Claude-Leburgue 2 Genève 1200 Jonction Genève [{« type »: « email », « value »: « billetterie@odysseefrankmartin.ch »}]
Retrouvez l’Orchestre Frank Martin pour un concert autour de Stravinsky, Varèse et Martin. concert musique
LD
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