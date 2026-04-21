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Pulsations Place du Colombier Rennes

Pulsations Place du Colombier Rennes

Pulsations Place du Colombier Rennes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place du Colombier

Adresse : Place du colombier rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Pulsations Place du Colombier Rennes Samedi 25 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Événement Pulsations Colombier le 25.04

Pulsations Colombier, le samedi 25 avril sur la place du Colombier : un événement familial co-organisé par Teenage Kicks, la Tour d’Auvergne, le Phakt et la Direction de quartiers centre. Au programme :
– la réalisation en direct d’une oeuvre de street art par l’artiste Eltono avec l’équipe U13 de basket féminine de la Tour d’Auvergne
– des ateliers artistiques avec le collectif « La Bonne Pioche » et le Phakt
– des démonstrations de danse par la Tour d’Auvergne
– un atelier de sérigraphie (venez avec votre tee-shirt, jean, sac…) avec Lendroit éditions
– une balade urbaine avec Teenage Kicks (inscriptions via le QR Code sur le programme)
– les chorales de la Maison des aînés et des aidants
– une fanfare…
et plein d’autres surprises !
On vous attend nombreux de 14h à 18h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

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Place du Colombier Place du colombier rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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