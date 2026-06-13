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PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles

PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles

PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles samedi 15 août 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Les Angles

PUMP TRACK CHALLENGE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Compétition amicale sur le pumptrack avec courses de draisiennes, meilleurs tricks et meilleur chrono sans oublier le fameux concours de mulets.
Casques obligatoires et intégral recommandé.

A partir de 2 ans
5€ à régler sur place
Pumptrack bas de s…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Friendly competition on the pump track featuring balance bike races, best tricks, and fastest lap times—not to mention the famous mule contest.
Helmets are required; full-face helmets are recommended.

Ages 2 and up
€5 to be paid on site
Pump track at the bottom of…

L’événement PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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