Les Angles

PUMP TRACK CHALLENGE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Compétition amicale sur le pumptrack avec courses de draisiennes, meilleurs tricks et meilleur chrono sans oublier le fameux concours de mulets.

Casques obligatoires et intégral recommandé.

A partir de 2 ans

5€ à régler sur place

Pumptrack bas de s…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Friendly competition on the pump track featuring balance bike races, best tricks, and fastest lap times—not to mention the famous mule contest.

Helmets are required; full-face helmets are recommended.

Ages 2 and up

€5 to be paid on site

Pump track at the bottom of…

L’événement PUMP TRACK CHALLENGE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION