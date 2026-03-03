PUZZLE PROJECT

Saint-André-de-Sangonis

2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Puzzle, c’est aussi près de 40 musiciens sur scène, qui s’associent et se combinent pour produire le tableau final un concert exceptionnel, fruit de plusieurs mois de travail à l’école de musique.

Le Birillo Big Band & le Choeur enseignant Enchant’yeah

Puzzle, c’est la combinaison de deux ensembles de musiciens, ceux du Birillo Big Band dirigé par Beppe Carusso, et les chanteurs du chœur enseignant mené par Hélène Hav.

C’est aussi l’association des styles musicaux, jazz, musiques populaires du Brésil, d’Italie, d’Irlande ou encore chanson française.

Salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68 ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

Puzzle is also about 40 musicians on stage, who join forces and combine to produce the final tableau: an exceptional concert, the fruit of several months’ work at the music school.

