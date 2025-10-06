PV – LE PETIT KURSAAL Besancon

PV Début : 2026-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC GET UP ET TAMAM PRODUCTION, PRÉSENTE : PVPV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, il est aussi drôle que touchant !Laisser vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul.Une seule solution faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu.Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent parti de la troupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club.Vous l’avez peut-être vu à l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou dans sa série sur Canal Sur Place ou à emporter ou pas du tout mais il a une bonne bouille.

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25