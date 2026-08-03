Informations pratiques

Pornic

PVB Bahia beach

Plage de Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:15:00

fin : 2026-08-22 09:15:00

Date(s) :

2026-08-22

Tournoi PVB Bahia beach organisé par le Pornic Volley-Ball

Au programme

Le Pornic Volley-Ball vous donne rendez-vous pour son tournoi Open 3×3 sur sable. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager une journée sportive et conviviale dans un cadre exceptionnel. Profitez de l’ambiance estivale pour vous surpasser sur les terrains et vivre un beau moment de partage autour du volley-ball. .

Plage de Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 49 59 76 pornicvolleyball@gmail.com

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English :

PVB Bahia Beach Tournament—organized by Pornic Volley-Ball%A0 %A0

L’événement PVB Bahia beach Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic