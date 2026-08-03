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AGENDA · Pornic

PVB Bahia beach Pornic

samedi 22 août 2026 · Pornic

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
Plage de Noëveillard
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

PVB Bahia beach

Plage de Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:15:00
fin : 2026-08-22 09:15:00

Date(s) :
2026-08-22

Tournoi PVB Bahia beach organisé par le Pornic Volley-Ball   
  Au programme

Le Pornic Volley-Ball vous donne rendez-vous pour son tournoi Open 3×3 sur sable. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager une journée sportive et conviviale dans un cadre exceptionnel. Profitez de l’ambiance estivale pour vous surpasser sur les terrains et vivre un beau moment de partage autour du volley-ball.   .

Plage de Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 49 59 76  pornicvolleyball@gmail.com

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English :

PVB Bahia Beach Tournament—organized by Pornic Volley-Ball%A0 %A0

L’événement PVB Bahia beach Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic

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