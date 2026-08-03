PVB Bahia beach Pornic
samedi 22 août 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
PVB Bahia beach
Plage de Noëveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:15:00
fin : 2026-08-22 09:15:00
Date(s) :
2026-08-22
Tournoi PVB Bahia beach organisé par le Pornic Volley-Ball
Au programme
Le Pornic Volley-Ball vous donne rendez-vous pour son tournoi Open 3×3 sur sable. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager une journée sportive et conviviale dans un cadre exceptionnel. Profitez de l’ambiance estivale pour vous surpasser sur les terrains et vivre un beau moment de partage autour du volley-ball. .
Plage de Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 49 59 76 pornicvolleyball@gmail.com
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English :
PVB Bahia Beach Tournament—organized by Pornic Volley-Ball%A0 %A0
L’événement PVB Bahia beach Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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