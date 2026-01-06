Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert
Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert vendredi 17 juillet 2026.
Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques
Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.
À 21 h, à la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul.
Pygmalion
Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau
Ensemble Masques
Olivier Fortin, direction et clavecin
Philippe Gagné, Pygmalion
Judith van Wanroij, L’Amour
Hannah Ely, La Statue
Marie-Frederique Girod, Céphise
Chœur
Corinne Bahuaud, mezzo-soprano
Davy Cornillot, ténor
Josquin Gest, baryton
Clémence Bourgeois et Adrian Saint-Pol, flûte à bec
Rodrigo Gutiérrez et Neven Lesage, hautbois
Emmanuel Vignero, basson
Simon Pierre, Noyuri Hazama, Maite Larburu Garmendia; Tuomo Suni, Ivan Iliev, violon
Kathleen Kajioka & Xavier Sichel, alto
Miguel Bonal Asensio, viole de gambe
Melisande Corriveau, violoncelle
Benoît Vanden Bemden, contrebasse
Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières.
Pygmalion est considéré comme un exemple parfait de l’opéra-ballet français, un genre qui combine chant, danse et musique orchestrale. Créé en 1748 à l’Académie royale de musique de Paris, l’œuvre illustre l’excellence de Rameau dans son utilisation novatrice de l’harmonie et sa capacité à exprimer des émotions complexes à travers la musique. L’histoire est basée sur le mythe de Pygmalion tiré des Métamorphoses d’Ovide.
Qu’est-ce qui donne vie à l’art ? Cette question traverse Pygmalion de Jean-Philippe Rameau, opéra-ballet où la sculpture devient chair et prend vie sous l’effet du regard et de l’amour. Ce mythe tiré des Métamorphoses d’Ovide est porté par la géniale musique de Rameau qui présente l’œuvre au public parisien en 1748.
Un monde merveilleux !
Réservation conseillée.
Tarifs 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit). .
Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com
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English : Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques
L’événement Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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