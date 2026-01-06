Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert

Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

À 21 h, à la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul.

Pygmalion

Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau

Ensemble Masques

Olivier Fortin, direction et clavecin

Philippe Gagné, Pygmalion

Judith van Wanroij, L’Amour

Hannah Ely, La Statue

Marie-Frederique Girod, Céphise

Chœur

Corinne Bahuaud, mezzo-soprano

Davy Cornillot, ténor

Josquin Gest, baryton

Clémence Bourgeois et Adrian Saint-Pol, flûte à bec

Rodrigo Gutiérrez et Neven Lesage, hautbois

Emmanuel Vignero, basson

Simon Pierre, Noyuri Hazama, Maite Larburu Garmendia; Tuomo Suni, Ivan Iliev, violon

Kathleen Kajioka & Xavier Sichel, alto

Miguel Bonal Asensio, viole de gambe

Melisande Corriveau, violoncelle

Benoît Vanden Bemden, contrebasse

Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières.

Pygmalion est considéré comme un exemple parfait de l’opéra-ballet français, un genre qui combine chant, danse et musique orchestrale. Créé en 1748 à l’Académie royale de musique de Paris, l’œuvre illustre l’excellence de Rameau dans son utilisation novatrice de l’harmonie et sa capacité à exprimer des émotions complexes à travers la musique. L’histoire est basée sur le mythe de Pygmalion tiré des Métamorphoses d’Ovide.

Qu’est-ce qui donne vie à l’art ? Cette question traverse Pygmalion de Jean-Philippe Rameau, opéra-ballet où la sculpture devient chair et prend vie sous l’effet du regard et de l’amour. Ce mythe tiré des Métamorphoses d’Ovide est porté par la géniale musique de Rameau qui présente l’œuvre au public parisien en 1748.

Un monde merveilleux !

Réservation conseillée.

Tarifs 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit). .

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com

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English : Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques

L’événement Pygmalion, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau par l’ensemble Masques Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD