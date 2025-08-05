Pyjama party Bulle sensorielle Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Pyjama party Bulle sensorielle Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.

Pyjama party Bulle sensorielle

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

C’est bientôt l’heure d’aller te coucher, mais avant, enfile ton plus beau pyjama, attrape ton plaid et ton doudou, et viens écouter des histoires à la médiathèque dans le cocon de la bulle sensorielle. Coussins tout doux, lumières bleutées et contes féeriques t’attendent ! Pyjama obligatoire, même pour la bibliothécaire et les parents !

Animation proposée dans le cadre de l’exposition Entrez dans la bulle sensorielle ! . .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

