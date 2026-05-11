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Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes

Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes

Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Complexe Sportif de Bordes

Adresse : 44 rue du Stade

Ville : 64510 Bordes

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 42 42 42 Tarif de base plein tarif

Bordes

Pyrene Festival #12

Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Le Pyrene Festival revient pour une douzième édition.
Au programme, soirée Chansons Françaises le vendredi et reggae/dub le samedi.
Vendredi 3 juillet
L’Etoile Métisse
Chepito Colectivo
Les Croquants
La Ruda
La Phaze
Billetterie prévente à l’Office de tourisme   .

Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 86 02  contact@pyrenefestival.fr

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English : Pyrene Festival #12

L’événement Pyrene Festival #12 Bordes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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