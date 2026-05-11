Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes

Bordes

Pyrene Festival #12

Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Pyrene Festival revient pour une douzième édition.

Au programme, soirée Chansons Françaises le vendredi et reggae/dub le samedi.

Samedi 4 juillet

Good Bass Sound System

The Biologists

Nattali Rize

Cimarons

Atili

Billetterie prévente à l’Office de tourisme .

Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 86 02 contact@pyrenefestival.fr

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English : Pyrene Festival #12

L’événement Pyrene Festival #12 Bordes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay