Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes
Pyrene Festival #12 Complexe Sportif de Bordes Bordes samedi 4 juillet 2026.
Bordes
Pyrene Festival #12
Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Pyrene Festival revient pour une douzième édition.
Au programme, soirée Chansons Françaises le vendredi et reggae/dub le samedi.
Samedi 4 juillet
Good Bass Sound System
The Biologists
Nattali Rize
Cimarons
Atili
Billetterie prévente à l’Office de tourisme .
Complexe Sportif de Bordes 44 rue du Stade Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 86 02 contact@pyrenefestival.fr
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English : Pyrene Festival #12
L’événement Pyrene Festival #12 Bordes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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