Pyrénées reggae dub fest #3 ESBAREICH Esbareich

Esbareich

Pyrénées reggae dub fest #3

ESBAREICH 1 Chem. de Las Barller Esbareich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Rendez-vous pour la troisième édition du Pyrénées reggae dub fest qui se tiendra le vendredi 09 octobre et le samedi 10 octobre.

Le Pyrénées Reggae Dub Fest propose sur deux soirs une ambiance musicale avec cinq sound systems et plusieurs artistes !

Le programme inclut un marché de producteurs et de la restauration sur place.

Tarifs 12€ par soir ou 20€ pour les deux, réservation conseillée car jauge limitée.

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ESBAREICH 1 Chem. de Las Barller Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 51 18 78

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English :

The third edition of the Pyrénées reggae dub fest will take place on Friday, October 09 and Saturday, October 10.

The Pyrénées Reggae Dub Fest offers a two-night musical extravaganza featuring five sound systems and several artists!

The program includes a farmers’ market and on-site catering.

Prices: 12? per evening or 20? for both, booking recommended as capacity is limited.

L’événement Pyrénées reggae dub fest #3 Esbareich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65