QI GONG À LA PLEINE LUNE Celles
QI GONG À LA PLEINE LUNE Celles samedi 30 mai 2026.
Celles
QI GONG À LA PLEINE LUNE
D148E5 Celles Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-29
QI GONG À LA PLEINE LUNE
Une expérience originale à la tombée de la nuit pour communier avec la lune et les étoiles au Lac du Salagou.
Rendez-vous au PARKING des Vailhés.
Co-voiturage possible à partir de Lodève, parking super U, 21h20 sur réservation. .
D148E5 Celles 34700 Hérault Occitanie +33 070939684 francoise.navel@orange.fr
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English :
FULL MOON QI GONG
L’événement QI GONG À LA PLEINE LUNE Celles a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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