Celles

QI GONG À LA PLEINE LUNE

D148E5 Celles Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-29

QI GONG À LA PLEINE LUNE

Une expérience originale à la tombée de la nuit pour communier avec la lune et les étoiles au Lac du Salagou.

Rendez-vous au PARKING des Vailhés.

Co-voiturage possible à partir de Lodève, parking super U, 21h20 sur réservation. .

D148E5 Celles 34700 Hérault Occitanie +33 070939684 francoise.navel@orange.fr

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English :

FULL MOON QI GONG

L’événement QI GONG À LA PLEINE LUNE Celles a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC