Celles

TOTAL FESTUM TERRA MAIRE SOUND SYSTEM

Celles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Festival TERRA MAIRE SOUND SYSTEM à Celles

TOTAL FESTUM TERRA MAIRE SOUND SYSTEM

La Calendreta Terra Maire du Bosc vous donne rendez-vous pour deux jours de fête et de partage. Et derrière ce festival, il y a des enfants, qui apprennent et grandissent en découvrant la langue et la culture occitane au quotidien. Ce festival est une manière de soutenir l’école et ses projets…

Un festival dans un cadre exceptionnel ?

Terra Maire Sound System vous donne rendez-vous au village de Celles, au bord du Salagou pour deux jours de musique, de partage et de fête.

Gratuit et ouvert à tous, buvette et restauration sur place.

Au programme de la journée du 29 mai

– 18h un concert jeune public avec Humpty Dumpty entre comptines revisitées et rythmes reggae. Un moment festif à partager en famille !

– 19h un voyage musical entre chanson, folk, reggae, blues… Émotions, histoires et cultures qui se croisent portés par une voix (Serge Vilamajó) et plusieurs langues.

– 20h Sound System à l’ancienne avec Massilia Reggae Club, vinyles, basses puissantes… Une ambiance entre les années 60 et le reggae moderne, festive et engagée pour danser beaucoup, et longtemps !

Programme de la journée du 30 mai

– 16h Lo Boçut, un spectacle poétique inspiré d’un conte d’Yves Rouquette, qui nous entraîne dans un voyage initiatique et une ode à la liberté.

– 18h Hello Bel-Oiseau et son set électrique et vibrant d’une DJ passionnée…

– 20h MC’s du Midi, un concert interactif où l’on chante, danse, partage, dans un mélange explosif entre français, occitan, sonorités berbères…

– 22h Maya Kamaty, une voix forte, une présence intense, entre maloya et musique urbaine, un univers singulier et engagé… .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 13 85 com.interne.calandretaterramaire@gmail.com

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English :

TERRA MAIRE SOUND SYSTEM Festival in Celles

L’événement TOTAL FESTUM TERRA MAIRE SOUND SYSTEM Celles a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC