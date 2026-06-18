Mialet

Qi Gong

Espace Lamande Bougeault (salle des fête Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration

Animé par Bernard

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration

Animé par Bernard .

Espace Lamande Bougeault (salle des fête Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59

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English : Qi Gong

Qi gong is a traditional Chinese exercise and breathing practice based on the understanding and control of the breath, combining slow movements, breathing exercises, and concentration

Led by Bernard

L’événement Qi Gong Mialet a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère