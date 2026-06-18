Qi Gong Mialet
Qi Gong Mialet jeudi 18 juin 2026.
Mialet
Qi Gong
Espace Lamande Bougeault (salle des fête Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration
Animé par Bernard .
Espace Lamande Bougeault (salle des fête Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59
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English : Qi Gong
Qi gong is a traditional Chinese exercise and breathing practice based on the understanding and control of the breath, combining slow movements, breathing exercises, and concentration
Led by Bernard
L’événement Qi Gong Mialet a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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