UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Léger-de-Peyre

QI GONG Saint-Léger-de-Peyre

mardi 18 août 2026 · Saint-Léger-de-Peyre

QI GONG Saint-Léger-de-Peyre

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
Au bord de l'eau
Ville
48100 Saint-Léger-de-Peyre
Département
Lozère
Tarif
11 11 Journée

Saint-Léger-de-Peyre

QI GONG

Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 11 – 11 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25

Qi Gong, organisé par l’association Graine de Tao au bord de l’eau sur la plage de St léger de Peyre   .

Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 44 52 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement QI GONG Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-OT Gévaudan Destination

À voir aussi à Saint-Léger-de-Peyre (Lozère)