Informations pratiques

Saint-Léger-de-Peyre

QI GONG

Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 11 – 11 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-25

Qi Gong, organisé par l’association Graine de Tao au bord de l’eau sur la plage de St léger de Peyre .

Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 44 52 89

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English :

L’événement QI GONG Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-OT Gévaudan Destination