AGENDA · Saint-Léger-de-Peyre
QI GONG Saint-Léger-de-Peyre
mardi 18 août 2026 · Saint-Léger-de-Peyre
Informations pratiques
Saint-Léger-de-Peyre
QI GONG
Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : 11 – 11 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25
Qi Gong, organisé par l’association Graine de Tao au bord de l’eau sur la plage de St léger de Peyre .
Au bord de l’eau Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 44 52 89
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English :
L’événement QI GONG Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-OT Gévaudan Destination
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