Siran

QIGONG & MOUVEMENT CONSCIENT DANS LE PARC

Avenue du Château Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Une séance de Qigong et de marche consciente avec l’association VEEM dans le parc de Siran. Un rendez-vous doux, accessible à tous et en plein air, idéal pour libérer l’esprit, se détendre et se reconnecter à la nature environnante.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être unique et de reconnexion à la nature face au Château de Siran. L’association VEEM vous invite à vous initier au Qigong, une discipline douce et fluide qui harmonise la respiration, la posture et la pleine conscience pour apaiser l’esprit et revitaliser le corps.

Guidée en anglais par Kalba Meadows, cette séance interactive se prolongera par une initiation à la marche consciente face aux vignes.

Entièrement accessible à tous, quels que soient votre condition physique ou votre niveau de mobilité, cette pratique universelle s’adapte à chacun, debout comme assis. Une opportunité idéale pour s’accorder un moment de relaxation profonde, cultiver sa paix intérieure et partager une expérience régénérante en plein air dans le cadre verdoyant et inspirant de notre terroir. .

Avenue du Château Siran 34210 Hérault Occitanie

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English :

A Qigong and conscious walking session with the VEEM association in Siran park. A gentle, open-air event accessible to all, ideal for freeing the mind, relaxing and reconnecting with nature.

L’événement QIGONG & MOUVEMENT CONSCIENT DANS LE PARC Siran a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC