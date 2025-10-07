QR Code 2 – Stéphane Belmondo et Thierry Maillard Le Son de la Terre PARIS 05

QR Code 2 – Stéphane Belmondo et Thierry Maillard Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 26 avril 2026.

L’un est d’origine viking, l’autre toscane, et ce sont leurs différences, mais aussi ce que leurs parcours leur a apporté de semblable, qu’ils invoquent dans cette biographie musicale.

Relatant toutes les influences qui ont marqué leurs expériences d’hommes et de musiciens, les compositions de cet album sont l’expression d’une nouvelle séquence de leur vie, empreinte d’absences et de souvenirs heureux, de mélancolies absorbées par des rêveries enchantées, d’emportements maîtrisés et de douceur poétique.

T Maillard piano et synthétiseurs /S Belmondo bugle ,trumpet, fx et conques

Une combinaison électrique témoigne de l’art de toute une vie au service de la musique, entourés, pour l’un, de 15 claviers et, pour l’autre, de sa Trumpet/Flugelhorn.

Le dimanche 26 avril 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05