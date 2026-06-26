Quai 26 Concert de Tropic Hotel Quai 26, Villecomtal

Villecomtal

Quai 26 Concert de Tropic Hotel

Quai 26, 26 avenue Joseph Vidal Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Un duo pour écouter, danser, manger!

Un concert tout adapté aux chaleurs de l’été… Exotique à souhait! De la pop et de la bossa nova colorées!

Sur place, vous pourrez aussi vous restaurer. .

Quai 26, 26 avenue Joseph Vidal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie contact@goutdesautres.org

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English :

A duo to listen to, dance to, and eat with!

L’événement Quai 26 Concert de Tropic Hotel Villecomtal a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)