Quai 26 Concert de Tropic Hotel Quai 26, Villecomtal
Quai 26 Concert de Tropic Hotel Quai 26, Villecomtal dimanche 5 juillet 2026.
Villecomtal
Quai 26 Concert de Tropic Hotel
Quai 26, 26 avenue Joseph Vidal Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Un duo pour écouter, danser, manger!
Un concert tout adapté aux chaleurs de l’été… Exotique à souhait! De la pop et de la bossa nova colorées!
Sur place, vous pourrez aussi vous restaurer. .
Quai 26, 26 avenue Joseph Vidal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie contact@goutdesautres.org
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English :
A duo to listen to, dance to, and eat with!
L’événement Quai 26 Concert de Tropic Hotel Villecomtal a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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