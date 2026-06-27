Quai 34 Diffusion coupe du monde de foot Pornic
Quai 34 Diffusion coupe du monde de foot Pornic samedi 27 juin 2026.
Pornic
Quai 34 Diffusion coupe du monde de foot
34 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
Diffusion des matchs de la coupe du monde de foot au restaurant Le quai 34 situé sur les quais, au coeur de ville de Pornic
Au programme
Venez vibrer au rythme du match dans une ambiance conviviale au bord de l’eau ! Le restaurant Le Quai 34 vous invite à ne rien manquer des actions décisives grâce à la retransmission de la coupe du monde sur écran géant. Pour une immersion totale, un espace extérieur dédié a été spécialement aménagé afin de profiter pleinement de la ferveur du match en plein air, face au port. Que vous soyez un passionné de sport ou simplement en quête d’un bon moment, c’est l’endroit idéal pour soutenir votre équipe favorite.
Côté papilles, le chef met à l’honneur la convivialité avec une formule spéciale le duo gagnant Burger + Bière vous sera proposé tout au long de la soirée. L’occasion idéale pour combiner passion du sport et plaisir gourmand dans un cadre unique !
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34 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 27 sarlquai34@gmail.com
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English :
World Cup soccer matches will be shown at Le Quai 34, a restaurant located on the waterfront in the heart of Pornic%A0%A0
L’événement Quai 34 Diffusion coupe du monde de foot Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic
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