Quai des rêves Présentation de la saison 26-27 + Heavy motors Quai des rêves Lamballe-Armor
Quai des rêves Présentation de la saison 26-27 + Heavy motors Quai des rêves Lamballe-Armor jeudi 25 juin 2026.
Lamballe-Armor
Quai des rêves Présentation de la saison 26-27 + Heavy motors
Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Quai des Rêves, théâtre municipal de Lamballe-Armor, vous convie à une soirée chaleureuse et festive pour lever le voile sur sa saison 2026-2027.
Rencontrez l’équipe, découvrez les 21 spectacles de la nouvelle programmation et assistez à Heavy Motors, une représentation totalement délurée. Pensez à prendre vos plaids !
Spectacle de rue
– Heavy Motors, Tuning, rubans de GRS et dancefloor (Cie Société Protectrice de Petites Idées)
Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture presque réparée, de la danse de télé, un chat dans le
moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination, du théâtre pas diplômé, et un manque de
distance avec la vie, en toute sécurité et sans permis. Heavy Motors ce serait une convention tuning version fleurs et rubans de GRS avec seulement trois participants.
Artistes, co-auteurs, technique Nanda Suc, Aude Martos, Federico Robledo, Aleth Depeyre Régie générale Aleth Depeyre, Loïc Chauloux
Réservation par mail obligatoire . Tout public dès 7 ans. .
Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
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English :
L’événement Quai des rêves Présentation de la saison 26-27 + Heavy motors Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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