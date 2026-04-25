Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Salle omnisports Vaux
Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Salle omnisports Vaux samedi 2 mai 2026.
Vaux
Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi
Salle omnisports Les Trilliers Vaux Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
SHIFUMANIA ÉDITION 3 débarque ! Prêt à devenir Champion de France de Shi Fu Mi ?
Viens participer aux qualifications pour le secteur Montluçon !
.
Salle omnisports Les Trilliers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 61 07 eventsattitude@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SHIFUMANIA EDITION 3 is here! Ready to become French Shi Fu Mi Champion?
Come and take part in the qualifications for the Montluçon sector!
L’événement Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Vaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Vaux (Allier)
- Circuit Le sentier des Vignes Vaux Allier 1 mai 2026