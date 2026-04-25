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Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Salle omnisports Vaux

Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Salle omnisports Vaux samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle omnisports

Adresse : Les Trilliers

Ville : 03190 Vaux

Département : Allier

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 3 3 3

Vaux

Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi

Salle omnisports Les Trilliers Vaux Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :
2026-05-02

SHIFUMANIA ÉDITION 3 débarque ! Prêt à devenir Champion de France de Shi Fu Mi ?
Viens participer aux qualifications pour le secteur Montluçon !
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Salle omnisports Les Trilliers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 61 07  eventsattitude@orange.fr

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English :

SHIFUMANIA EDITION 3 is here! Ready to become French Shi Fu Mi Champion?
Come and take part in the qualifications for the Montluçon sector!

L’événement Qualifications pour le championnat de France de ShiFuMi Vaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme

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