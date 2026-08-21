Informations pratiques

Quand Fontanès joue la comédie. « Le Foyer » plus de 75 ans d’histoire 19 et 20 septembre Le Foyer Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, notre association célèbre ses 78 ans. À cette occasion, nous organisons une exposition inédite consacrée à l’histoire de notre salle de théâtre et à la vie culturelle qui l’anime depuis 1948.*Au cœur du village de Fontanès, Le Foyer est bien plus qu’une simple salle. Depuis plusieurs générations, ce lieu accueille spectacles de théâtre, séances de cinéma, variétés, fêtes familiales et événements associatifs. Véritable espace de rencontres, de culture et de convivialité, il fait partie intégrante de la mémoire collective des habitants.

Pensée pour tous les publics, l’exposition proposera un parcours immersif retraçant l’histoire du Foyer depuis sa création en 1948. Les visiteurs pourront découvrir des photographies, affiches, décors, costumes et archives d’époque, mais aussi participer à des animations : découverte des loges avec essayage de costumes, lectures de saynètes sur scène, projection d’extraits de pièces de théâtre, de films et de spectacles de variétés. Un espace buvette-restauration permettra également de retrouver l’ambiance chaleureuse qui fait l’âme du Foyer depuis toujours.

Le Foyer impasse de l’Arsenal 42140 Fontanès Fontanès 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes « Le Foyer » est une salle de théâtre et de cinéma au cœur du petit village de Fontanès créé en 1948. Au fil du temps la salle a su préserver son caractère authentique. Resté aujourd’hui un espace culturel vivant, le lieu accueille spectacles, séances de cinéma et moments de convivialité.

Cette année, notre association célèbre ses 78 ans. À cette occasion, nous organisons une exposition inédite consacrée à l’histoire de notre salle de théâtre et à la vie culturelle qui l’anime depuis …

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