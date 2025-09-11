Le Meules Bleues Festival

D820 E Fontanes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-10

Le Meules Bleues Festival est un évènement musical convivial, offrant une expérience unique aux amateurs de musique

Le Meules Bleues Festival est un évènement musical convivial, offrant une expérience unique aux amateurs de musique.

Pendant 3 jours, les festivaliers pourront profiter d’une programmation riche et diversifiée avec des artistes de différents genres musicaux tels que le rap, hip-hop, le rock, la pop latino, la dance, le ska, le reggae et bien d’autres. .

D820 E Fontanes 46230 Lot Occitanie

English :

The Meules Bleues Festival is a friendly musical event offering a unique experience for music lovers

German :

Das Meules Bleues Festival ist eine gesellige Musikveranstaltung, die Musikliebhabern ein einzigartiges Erlebnis bietet

Italiano :

Il Meules Bleues Festival è un evento musicale amichevole che offre un’esperienza unica agli amanti della musica

Espanol :

El Festival de Meules Bleues es un acontecimiento musical amistoso que ofrece una experiencia única a los amantes de la música

L’événement Le Meules Bleues Festival Fontanes a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cahors Vallée du Lot