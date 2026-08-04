Informations pratiques

Cahors

Théâtre Rien a dire

120 Rue du Colombier Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un seul en scène d'Étienne.

Un seul en scène d'Étienne.

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120 Rue du Colombier Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 84 84 48 24 etienne.grenier24@gmail.com

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English :

A Solo Performance by Étienne.

L’événement Théâtre Rien a dire Cahors a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot