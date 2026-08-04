UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cahors

Théâtre Rien a dire Cahors

samedi 15 août 2026 · Cahors

Théâtre Rien a dire Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
120 Rue du Colombier
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Cahors

Théâtre Rien a dire

120 Rue du Colombier Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Un seul en scène d'Étienne.

Un seul en scène d'Étienne.

  .

120 Rue du Colombier Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 84 84 48 24  etienne.grenier24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Solo Performance by Étienne.

L’événement Théâtre Rien a dire Cahors a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cahors (Lot)