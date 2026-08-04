AGENDA · Cahors
Théâtre Rien a dire Cahors
samedi 15 août 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Théâtre Rien a dire
120 Rue du Colombier Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un seul en scène d'Étienne.
Un seul en scène d'Étienne.
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120 Rue du Colombier Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 84 84 48 24 etienne.grenier24@gmail.com
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English :
A Solo Performance by Étienne.
L’événement Théâtre Rien a dire Cahors a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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