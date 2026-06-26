Cahors

Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’

78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14

“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville

“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville. Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z', une création unique en déambulation.

.

78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68 compagnielilot.z@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Reading Brecht in the City?, theater and poetry—discover his works in the heart of the city

L’événement Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot