Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors
Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors vendredi 7 août 2026.
Cahors
Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’
78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14
“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville
“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville. Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z', une création unique en déambulation.
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78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68 compagnielilot.z@orange.fr
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English :
? Reading Brecht in the City?, theater and poetry—discover his works in the heart of the city
L’événement Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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