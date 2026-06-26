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Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors

Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors

Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors vendredi 7 août 2026.

Adresse
78 Rue Jean Baptiste Delpech
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
5 5 Tarif réduit

Cahors

Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’

78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14

“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville

“ Lecture de Brecht dans la ville”, théâtre et poésie, découvrez ses textes en coeur de la ville. Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z', une création unique en déambulation.

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78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68  compagnielilot.z@orange.fr

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English :

? Reading Brecht in the City?, theater and poetry—discover his works in the heart of the city

L’événement Théâtre itinérant dans Cahors avec Léa Garcia Compagnie Ilot Z’ Cahors a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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