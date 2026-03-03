Festival ClassiCahors Victor Julien-Laferrière & Quatuor Dutilleux Cahors

Festival ClassiCahors Victor Julien-Laferrière & Quatuor Dutilleux

Le Quatuor Dutilleux s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes ensembles français les plus prometteurs de sa génération. Il réunit quatre musiciens animés par une même exigence artistique et une curiosité profonde pour les répertoires classique, moderne et contemporain.

Victor Julien-Laferrière est l’un des violoncellistes français les plus remarqués de sa génération. Révélé au grand public par sa victoire au Concours Reine Élisabeth en 2017, il séduit par un jeu à la fois intense, précis et profondément expressif. Soliste recherché, il se produit sur les plus grandes scènes internationales et collabore avec de nombreux orchestres et musiciens de renom, tout en menant une activité chambriste exigeante et inspirée. Dernière oeuvre de musique de chambre de Schubert, ce quintette élargit la formation classique par l’ajout d’un second violoncelle, donnant une profondeur sonore exceptionnelle. Entre lumière et tragédie, l’oeuvre atteint une intensité émotionnelle rare, culminant dans un Adagio d’une beauté suspendue.

En cas d'intempéries repli à l'Auditorium du Grand Cahors.

Place Jean-Jacques Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie

