Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann Cahors
Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann Cahors lundi 17 août 2026.
Cahors
Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann
218 Rue des Cadourques Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Assistez à une projection d'images inédites tournées en 1944 par le résistant Bernard Fuchsmann, documentant les premiers hommages aux victimes des exactions nazies dans le Lot
Assistez à une projection d'images inédites tournées en 1944 par le résistant Bernard Fuchsmann, documentant les premiers hommages aux victimes des exactions nazies dans le Lot. Organisé par les Archives départementales du Lot, l'ONaC-VG et le Musée Mémoriel du Lot, cet évènement sera enrichi par la présentation de documents d'archives et les éclairages pour décrypter ce moment charnière de la Libération.
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218 Rue des Cadourques Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 49 00
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English :
Attend a screening of previously unseen footage shot in 1944 by Resistance fighter Bernard Fuchsmann, documenting the first tributes to the victims of Nazi atrocities in the Lot department
L’événement Projection Les films du résistant Bernard Fuchsmann Cahors a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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