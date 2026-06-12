Nuit de la chauve-souris projection et balade nocturne Cahors lundi 24 août 2026.

Cahors

Nuit de la chauve-souris projection et balade nocturne

Chemin de Lacapelle Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Quelle est cette silhouette qui fend l’obscurité ? D’où viennent ces sons mystérieux ?

À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, plongez dans l’univers fascinant de ces mammifères nocturnes aux moeurs atypiques.

Quelle est cette silhouette qui fend l’obscurité ? D’où viennent ces sons mystérieux ?

À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, plongez dans l’univers fascinant de ces mammifères nocturnes aux moeurs atypiques.

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Chemin de Lacapelle Cahors 46000 Lot Occitanie stephanie.plaga-lemanski@lpo.fr

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English :

What’s that silhouette splitting the darkness? Where do these mysterious sounds come from?

On the occasion of International Bat Night, dive into the fascinating world of these nocturnal mammals with their atypical habits.

L’événement Nuit de la chauve-souris projection et balade nocturne Cahors a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cahors Vallée du Lot