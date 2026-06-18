Cahors

Exposition ParcourS Visite sensorielle en famille

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Afin de faire découvrir la pratique pastorale aux plus jeunes, cette visite guidée abordera les sens comme l’ouïe, le toucher ou encore l’odorat tout en mêlant un discours abordable autour de thématiques comme le berger et son chien.

Afin de faire découvrir la pratique pastorale aux plus jeunes, cette visite guidée abordera les sens comme l’ouïe, le toucher ou encore l’odorat tout en mêlant un discours abordable autour de thématiques comme le berger et son chien.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

To introduce young children to pastoral ministry, this%A0guided tour will engage the senses—such as sight, touch, and smell, while incorporating accessible commentary on themes such as the shepherd and his dog.

L’événement Exposition ParcourS Visite sensorielle en famille Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot