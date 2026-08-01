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AGENDA · Cahors

Atelier Au diable l’argile ! Cahors

lundi 24 août 2026 · Cahors

Atelier Au diable l’argile ! Cahors

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Atelier Au diable l’argile !

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:30:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier organisé à Cahors à destination des familles et du jeune public

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors / Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à participer à l'atelier organisé à Cahors à destination des familles et du jeune public

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91 

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English :

The Heritage Department of the City of Cahors / Grand Cahors is pleased to invite you to %E0 participate %E0 in the workshop organized %E0 in Cahors %E0 for families and young people

L’événement Atelier Au diable l’argile ! Cahors a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot

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