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Concert par l’ensemble La Girandola Cahors

Concert par l’ensemble La Girandola Cahors

Concert par l’ensemble La Girandola Cahors dimanche 23 août 2026.

Adresse : Rue de la Barre

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Participation libre

Cahors

Concert par l’ensemble La Girandola

Rue de la Barre Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Barthélémy.

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Barthélémy.

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Rue de la Barre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05 

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English :

The La Girandola ensemble is hosting a concert at Saint-Barthélemy Church.

L’événement Concert par l’ensemble La Girandola Cahors a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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