Concert par l’ensemble La Girandola Cahors
Concert par l’ensemble La Girandola Cahors dimanche 23 août 2026.
Cahors
Concert par l’ensemble La Girandola
Rue de la Barre Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Barthélémy.
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise Saint-Barthélémy.
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Rue de la Barre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
The La Girandola ensemble is hosting a concert at Saint-Barthélemy Church.
L’événement Concert par l’ensemble La Girandola Cahors a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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