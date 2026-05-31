Quand la musique est Bonne !, 71 rue de la République – 60150 Thourotte, Thourotte

Quand la musique est Bonne ! Dimanche 21 juin, 17h00 71 rue de la République – 60150 Thourotte Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Cette année encore, l’association Thourottoise « A la BoN’HeuRe » présente sa fête de la musique, le dimanche 21 juin 2026 au 71 rue de la République à Thourotte (60)

Les festivités débuteront à partir de 17h00 (ouverture au public à partir de 16h30) avec au programme 3 groupes/artistes :

17h00 – Crystal Diamonds (Reprise internationale) : Groupe local créé en 2025, composé de 3 musiciens et emmenée par Charlyne au chant, ils reprennent à leur sauce des grands classiques internationaux

18h00 – Luc Alenvers (Chansons à texte) : Solo guitare voix, mélodies étonnantes et chamarrées, un savant cocktail de saveurs latines, pop mélancolique et de poésie lucide

20h00 : Si C’est Bien (Collectif Houblonné) : Basse, harmonica, accordéon, mélodica, chœurs, percus……..Ce sont 10 acolytes Saint-Quentinois, de tous horizons musicaux, qui distillent bonnes vibes et bonne humeur.

Buvette et Restauration sur place

Ouvert à toutes et tous (gratuit)

71 rue de la République – 60150 Thourotte 71 rue de la république 60150 Thourotte Thourotte 60150 Oise Hauts-de-France

Cette année encore, l’association Thourottoise « A la BoN’HeuRe » présente sa fête de la musique, le dimanche 21 juin 2026 au 71 rue de la République à Thourotte (60)

©A la bon’ heure