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Quand la nature arrive en ville Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes

Quand la nature arrive en ville Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Orangerie du Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau Nantes
Ville
44305 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

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Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305
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