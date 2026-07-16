Quand la nature arrive en ville Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Assistez à une rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy sur les manières dont les professionnels de l’aménagement urbain pensent et réinventent la nature en ville. En savoir plus ???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville



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