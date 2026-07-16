Quand la nature arrive en ville Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Assistez à une rencontre entre l’urbaniste Sylvain Grisot et la chercheuse Marjorie Musy sur les manières dont les professionnels de l’aménagement urbain pensent et réinventent la nature en ville. En savoir plus ???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-les-transitions-urbaines/evenements/entretien-avec-marjorie-musy-quand-la-nature-arrive-en-ville
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