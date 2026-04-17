Quand la nuit se lève sur la réserve naturelle La Chapelle-Saint-Ursin
Quand la nuit se lève sur la réserve naturelle La Chapelle-Saint-Ursin mercredi 29 juillet 2026.
La Chapelle-Saint-Ursin
Quand la nuit se lève sur la réserve naturelle
La Chapelle-Saint-Ursin Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.
Profitons de la douceurd’un soir d’été pour partir à la découverte de la nature extraordinaire au coeur de la réserve naturelle. .
La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.
L’événement Quand la nuit se lève sur la réserve naturelle La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
À voir aussi à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher)
- Découverte de la flore du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin 25 avril 2026
- Découverte de la flore du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin 25 avril 2026
- Sur la piste de Zoé, l’Azuré du serpolet! La Chapelle-Saint-Ursin 6 juin 2026
- Les papillons de la réserve La Chapelle-Saint-Ursin 18 juillet 2026
- J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette La Chapelle-Saint-Ursin 14 novembre 2026