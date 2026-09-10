Quand l’amour devient poison | Concert du dimanche matin au Théâtre Graslin, Théâtre Graslin, Nantes

Informations pratiques

Quand l’amour devient poison | Concert du dimanche matin au Théâtre Graslin Dimanche 15 novembre, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation 15 jours avant la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T12:00:00+01:00

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent une saison de concerts qui permet aux élèves de toutes les disciplines de se produire sur une scène professionnelle, celle du Théâtre Graslin, justement renommée pour son acoustique. Les thématiques et les programmes sont choisis avec eux et leurs professeurs. Pour le public, c’est l’occasion de les découvrir et de savourer des pages connues ou plus rares dans des répertoires très divers.

Quand l’amour devient poison

Quand l’amour devient poison, quand l’amour se fait conflit : les thématiques de l’amour et de la mort sont au centre des expressions musicales. Pour prolonger l’expérience AMOUR MORTEL, les élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes imaginent leur propre programme. Une façon d’impliquer ces jeunes virtuoses dans la vie de la maison, en leur proposant de choisir et de présenter les pièces qui, pour elles et eux, résonnent avec la programmation.

Venez découvrir ce qu’elles et ils auront concocté !

« Amour, toi, le larron éternel, qui dérobes

Les lourds trésors des cœurs et le secret des robes !

N’as-tu point d’amitié ? N’as-tu point de raison ?

Voici que s’insinue en mon cœur ton poison.

Épargne-moi ! Vois mon visage et mon front blême…

Mon ennemi, l’Amour, je te hais et je t’aime. »

Renée Vivien

Durée : 1h

Réservation indispensable

Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.angers-nantes-opera.com/spectacle?id_spectacle=563&id_event=1475 »}]

Angers Nantes Opéra propose une saison de concerts qui permet aux élèves du Conservatoire de se produire sur une scène professionnelle, dans des répertoires très divers. dimanchematin

© Grégoire Grange