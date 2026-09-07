Quand l’art révèle un patrimoine vivant, Résidence Simone Veil, Tilloy-lès-Mofflaines

Informations pratiques

Quand l’art révèle un patrimoine vivant Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence Simone Veil Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Hello Art Up invite le public à découvrir un projet artistique participatif réalisé avec les habitants de la résidence Simone Veil à Tilloy-lès-Mofflaines. Inaugurée en 2023, cette résidence intergénérationnelle incarne une nouvelle manière d’habiter, en conciliant architecture contemporaine, qualité de vie et ouverture sur son environnement.

À travers des ateliers de création, les habitants ont partagé leurs souvenirs, leurs regards et leur attachement au territoire. Ces échanges ont donné naissance à une exposition qui interroge la notion de patrimoine vivant, où l’histoire des lieux se construit autant par les bâtiments que par celles et ceux qui les habitent.

14 h 00 : Le vernissage se tiendra au château de Tilloy,

15 h 30 : rencontre avec les habitants à la résidence Simone Veil, pour prolonger cette découverte sensible du territoire et de sa mémoire en devenir.

Résidence Simone Veil 37 Av. Charles de Gaulle Tilloy-lès-Mofflaines 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Hello Art Up invite le public à découvrir un projet artistique participatif réalisé avec les habitants de la résidence Simone Veil à…

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